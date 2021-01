Serie A | Spezia-Udinese 0-0 LIVE

(Di domenica 31 gennaio 2021)A, programma e risultati di domenica 31 gennaio. In campo Napoli, Roma, Lazio e Atalanta. ROMA –A, il programma e i risultati di domenica 31 gennaio. Atalanta-Lazio il big match di questa giornata.A, i risultati di domenica 31 gennaio Di seguito i risultati diA di domenica 31 gennaio, sfide valide per la ventesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)(ore 12.30)Atalanta-Lazio (ore 15)Cagliari-Sassuolo (ore 15)Crotone-Genoa (ore 15)Napoli-Parma (ore 18)Roma-Hellas Verona (ore 20.45)A,...

Gazzetta_it : #Spezia, cambio di proprietà: il presidente #Volpi tratta con il colosso americano #Dell - SkySport : Inizia Spezia-Udinese: segui il LIVE - serie_lega : Spezia- udinese iniziata - sportli26181512 : LIVE Alle 12.30 Spezia-Udinese: Galabinov dal 1'. Gotti punta su Deulofeu: LIVE Alle 12.30 Spezia-Udinese: Galabino… - ArmandaGelsomin : RT @Gazzetta_it: #Spezia, cambio di proprietà: il presidente #Volpi tratta con il colosso americano #Dell -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Spezia

L'episodio chiave del match valido per la 20ª giornata diA 2020/21: moviolaUdineseIl presidente delloGabriele Volpi , infatti, sta trattando la cessione del pacchetto di maggioranza del club ligure ad un fondo che al suo interno vede anche investitori arabi. Ufficialmente ...La domenica di Serie A si apre con lo scontro salvezza del Picco. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici di Spezia e Udinese ...L’episodio chiave del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Spezia Udinese. L’episodio chiave della moviola del match tra Spezia e Udinese, valido per ...