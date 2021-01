Serie A | De Paul fa tornare alla vittoria l’Udinese che batte lo Spezia

(Di domenica 31 gennaio 2021) Successo dell'Udinese al Picco contro locon il punteggio di 1-0. Match sbloccato al 52' con un rigore di De(fallo in area di Chabot su Deulofeu). L'argentino viene poi espulso al 75' per doppia ammonizione. Doppio giallo anche per l'Aquilotto Saponara. Al 60' esordio di Llorente nell'Udinese ma nessun gol per lo spagnolo. Nel primo tempo palo centrato da Deulofeu al 40'. L'Udinese tornache mancava dal 12 dicembre. Con questo successo, la squadra di Gotti sale a 21 punti e ritrova unache mancava dal 12 dicembre. Italiano resta fermo a quota 18. Terza sconfitta consecutiva dellocompresa la Coppa Italia anche se il primo tempo è stato buono ma a Italiano sono venuti a mancare i singoli specie gli attaccanti.caption id="attachment 1087505" ...

Lo scontro salvezza del Picco se lo aggiudica l'Udinese battendo lo Spezia per 1 - 0 nel lunch match valido per la ventesima giornata diA. Decisiva la rete di Desu rigore nel secondo tempo. Gli uomini di Gotti, reduci dal pareggio con l'Inter, tornano alla vittoria salendo a quota 21 punti a una sola lunghezza da Benevento ...