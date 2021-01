Sardegna resta arancione. Ma Tar vuole vederci chiaro e interpella il ministro Speranza (Di domenica 31 gennaio 2021) Valentina Dardari Come imposto dal Tar, i chiarimenti dovranno arrivare entro le 15 del prossimo lunedì 1 febbraio Il ministero della Salute dovrà adesso spiegare nel dettaglio perché la Sardegna è rimasta in zona arancione. E il chiarimento, come imposto dal Tar tramite un decreto firmato dal presidente Dante D’Alessio, dovrà arrivare entro le 15 di domani, lunedì 1 febbraio. Sardegna ancora in zona arancione È infatti stata chiesta una relazione "sulle ragioni che hanno determinato la permanenza della Regione Sardegna per un'altra settimana in zona arancione, anche nel confronto con i dati riguardanti altre Regioni". La Sardegna ha cambiato zona di colore lo scorso 23 gennaio e la decisione era stata contestata fin dal primo momento dal presidente ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 31 gennaio 2021) Valentina Dardari Come imposto dal Tar, i chiarimenti dovranno arrivare entro le 15 del prossimo lunedì 1 febbraio Il ministero della Salute dovrà adesso spiegare nel dettaglio perché laè rimasta in zona. E il chiarimento, come imposto dal Tar tramite un decreto firmato dal presidente Dante D’Alessio, dovrà arrivare entro le 15 di domani, lunedì 1 febbraio.ancora in zonaÈ infatti stata chiesta una relazione "sulle ragioni che hanno determinato la permanenza della Regioneper un'altra settimana in zona, anche nel confronto con i dati riguardanti altre Regioni". Laha cambiato zona di colore lo scorso 23 gennaio e la decisione era stata contestata fin dal primo momento dal presidente ...

