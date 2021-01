Roma-Verona 3-1 | giallorossi al terzo posto | Tabellino e Highlights

Leggi su ck12

(Di domenica 31 gennaio 2021) Bastano nove minuti per ipotecare la vittoria. L’Hellas riduce le distanze con Colley3-1, Cronaca,ed– In un momento più che agitato per lo spogliatoio laaffronta l’Hellasnel posticipo di campionato per conquistare tre punti che possono valere il controsorpasso alla Juventus e ilprovvisorio, a soli sei punti dal Milan capolista. Senza Edin Dzeko, escluso volontariamente da Paulo Fonseca, per iè Borja Mayoral a guidare l’attacco. Dopo le voci di mercato su ...