Pallamano, Mondiali 2021: secondo titolo consecutivo per la Danimarca! Svezia ko 26-24 (Di domenica 31 gennaio 2021) La Danimarca è campione del mondo di Pallamano! Si chiude con il successo dei bianco-rossi l’edizione 2021 dei Mondiali in Egitto, capaci di sconfiggere la Svezia -, al termine di una partita sempre in equilibrio, e risolta solamente negli ultimi dieci minuti di gioco. A sbloccare il punteggio è l’ala sinistra scandinava Hampus Wanne, abile a trovare lo spazio giusto a lato di Niklas Landin, con la Danimarca che ha sempre risposto prontamente, nonostante una grande difesa degli scandinavi. La sfida prosegue su una sostanziale parità, con il primo doppio vantaggio che arriva solamente sull’8-6, per mano proprio della Danimarca, dopo ben sedici minuti di gioco. La Svezia ritrova subito la parità dai sette metri, e anzi mette anche il muso avanti sul 12-10, quando Palicka para un rigore a Mikkel Hansen. I ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) La Danimarca è campione del mondo di! Si chiude con il successo dei bianco-rossi l’edizionedeiin Egitto, capaci di sconfiggere la-, al termine di una partita sempre in equilibrio, e risolta solamente negli ultimi dieci minuti di gioco. A sbloccare il punteggio è l’ala sinistra scandinava Hampus Wanne, abile a trovare lo spazio giusto a lato di Niklas Landin, con la Danimarca che ha sempre risposto prontamente, nonostante una grande difesa degli scandinavi. La sfida prosegue su una sostanziale parità, con il primo doppio vantaggio che arriva solamente sull’8-6, per mano proprio della Danimarca, dopo ben sedici minuti di gioco. Laritrova subito la parità dai sette metri, e anzi mette anche il muso avanti sul 12-10, quando Palicka para un rigore a Mikkel Hansen. I ...

La Spagna ha battuto la Francia (35-29) e si è presa la medaglia di bronzo ai Mondiali di Pallamano. #Egypt2021

Saranno Svezia e Danimarca , rispettivamente vittoriose su Francia e Spagna , a contendersi il trionfo nella ventisettesima edizione dei Mondiali di pallamano . L'inedita finale tutta scandinava andrà in scena domani al 'Cairo Stadium Sports Hall'. La Svezia , quattro volte iridata , torna dopo vent'anni a guadagnarsi l'accesso all'...

Sarà Danimarca - Svezia la finale dei mondiali di pallamano, domani alle 17.30 al Cairo . I campioni del mondo della Danimarca hanno eliminato i campioni d'Europa della Spagna nella semifinale più attesa decisa neanche a dirlo dal ...

Giornata di finali ai Mondiali di pallamano 2021, che è iniziata con la gara che ha assegnato la medaglia di bronzo, in cui la Spagna ha sconfitto la Francia per 35-29, in una partita che ha visto gli ...

