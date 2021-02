Napoli - Parma finisce 2 - 0 (Di domenica 31 gennaio 2021) A metà pomeriggio della 20° Giornata di Campionato troviamo sul campo di sfida dello Stadio Armando Maradona il Napoli e Il Parma. I padroni di casa sono attualmente 7° in classifica ed è reduce ... Leggi su globalist (Di domenica 31 gennaio 2021) A metà pomeriggio della 20° Giornata di Campionato troviamo sul campo di sfida dello Stadio Armando Maradona ile Il. I padroni di casa sono attualmente 7° in classifica ed è reduce ...

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - ZZiliani : #Lozano che anche in una serata grigia del Napoli funge da miccia sempre accesa nella difesa avversaria, ripiega a… - Piu_Europa : ?? #FREENAVALNY ?? +EUROPA -PUTIN ?? Milano, Roma, Napoli, Varese, Gallarate, Parma, Ferrara, Firenze, Siena, Avellin… - savageimperator : RT @HCE__: Pagellone mercato A Gazzetta Milan 8 Parma 7 Torino 7 Fiorentina 6.5 Atalanta 6 Cagliari 6 Genoa 6 Juve 6 Lazio 6 Roma 6 Samp… - KunGrax : RT @HCE__: Pagellone mercato A Gazzetta Milan 8 Parma 7 Torino 7 Fiorentina 6.5 Atalanta 6 Cagliari 6 Genoa 6 Juve 6 Lazio 6 Roma 6 Samp… -