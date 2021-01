LIVE Sport Invernali, DIRETTA 31 gennaio: Gross e Vinatzer positivi a Chamonix. Sofia Goggia all’attacco, sprint chiave per Federico Pellegrino (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e orari degli Sport Invernali oggi 10.18 SCI ALPINO – Henrik Kristoffersen è al comando della classifica dopo la prima manche dello slalom di Chamonix. Il norvegese conduce con 23 centesismi di vantaggio sul francese Alexis Pinturault e 44 sull’austriaco Marco Schwarz. Ottima gara di Stefano Gross, che è nono a 86 centesimi dalla vetta. In ripresa anche Alex Vinatzer, a ridosso dei primi dieci a 1.05 da Kristoffersen. Ottima anche la prova di Giuliano Razzoli (+1.22), più indietro Simon Maurberger (+1.65) e Manfred Moelgg (+1.72). Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali oggi (domenica 31 gennaio). Si preannuncia ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma e orari deglioggi 10.18 SCI ALPINO – Henrik Kristoffersen è al comando della classifica dopo la prima manche dello slalom di. Il norvegese conduce con 23 centesismi di vantaggio sul francese Alexis Pinturault e 44 sull’austriaco Marco Schwarz. Ottima gara di Stefano, che è nono a 86 centesimi dalla vetta. In ripresa anche Alex, a ridosso dei primi dieci a 1.05 da Kristoffersen. Ottima anche la prova di Giuliano Razzoli (+1.22), più indietro Simon Maurberger (+1.65) e Manfred Moelgg (+1.72). Buongiorno e benvenuti alladeglioggi (domenica 31). Si preannuncia ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Challenger Antalya 2021 - Lorenzo Musetti cerca l’accesso alla finale in Turchia! L’azzurro, in una… - SkySport : Calciomercato, news e tutte le trattative di oggi: le ultime notizie LIVE - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Chamonix per il secondo slalom: un'altra battaglia sulla 'Verte' tra pioggia e sale #31Gennaio - neveitalia : LIVE da Chamonix per il secondo slalom: un'altra battaglia sulla 'Verte' tra pioggia e sale #31Gennaio… - sportli26181512 : Calciomercato, news e tutte le trattative di oggi: le ultime notizie LIVE: Tutta la giornata di calciomercato di do… -