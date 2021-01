LIVE – Spal-Monza 0-1, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di domenica 31 gennaio 2021) La DIRETTA LIVE di Spal-Monza, match valevole per la ventesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da sette punti nelle ultime tre partite, vogliono tentare l’assalto alla vetta della classifica presidiata dall’Empoli; gli uomini di Brocchi, invece, arrivano da tre vittorie nelle ultime cinque e hanno intenzione di proseguire il trend positivo. Calcio d’inizio alle ore 16:00 di domenica 31 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Spal (3-5-2): Berisha; Tmoovic, Vicari, Ranieri; Strefezza, Missiroli, Mora, Valoti, Sala; Paloschi, Seck.Allenatore: Marino. Monza (4-3-3): DI Gregorio; Sampirisi, Bettella, Bellusci, ... Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) Ladi, match valevole per la ventesima giornata di. I padroni di casa, reduci da sette punti nelle ultime tre partite, vogliono tentare l’assalto alla vetta della classifica presidiata dall’Empoli; gli uomini di Brocchi, invece, arrivano da tre vittorie nelle ultime cinque e hanno intenzione di proseguire il trend positivo. Calcio d’inizio alle ore 16:00 di domenica 31 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(3-5-2): Berisha; Tmoovic, Vicari, Ranieri; Strefezza, Missiroli, Mora, Valoti, Sala; Paloschi, Seck.Allenatore: Marino.(4-3-3): DI Gregorio; Sampirisi, Bettella, Bellusci, ...

