LIVE Sci di fondo, Sprint Falun in DIRETTA: Scardoni e Pellegrino volano in semifinale! (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:16 La spunta Gleb Retivykh (2.52.60), secondo Emil Iversen (2.52.74), fuori tutti gli altri. 14:15 Materiali pazzeschi per i norvegesi in discesa. 14:14 Sgasata di Kaeser, che prova a fare selezione. 14:12 Questi gli atleti del terzo quarto: Viktor Thorn (SWE), Ristomatti Hakola (FIN), Sivert Wiig (NOR), Gleb Retivykh (RUS), Erwam Kaeser (SUI) e Emil Iversen (NOR). 14:10 Lettura tattica perfetta di Pellegrino, che strappa il pass insieme a Svensson, terzo Joni Maki, che con 2.52.59 diventa il nuovo lucky loser. 14:08 Si fermano gli atleti prima della discesa finale, il tempo sarà alto. 14:07 Bene Pellegrino, che si mantiene in seconda piazza alle spalle di Maki. 14:05 In partenza nel secondo quarto: Joni Maki (FIN), Federico Pellegrino (ITA), Oskar Svensson ...

