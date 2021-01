LIVE Ciclocross, Mondiali 2021 in DIRETTA: sta per iniziare l’epico scontro tra van der Poel e Van Aert! (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Ha parlato, in questi minuti, anche Wout Van Aert, il quale ha dichiarato che il suo piano, per oggi, è partire forte sin da subito. 14.55 Mathieu van der Poel, durante un’intervista rilasciata pochi istanti fa, ha dichiarato che la sabbia, oggi, gli piace di più rispetto a ieri poiché è più facile da percorrere in bici. 14.50 Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport, la gara degli uomini Elite dei Mondiali 2021 di Ciclocross inizierà tra venti minuti. La cronaca della gara delle donne Elite – La cronaca della gara degli uomini U23 Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prova riservata agli uomini Elite dei Campionati del Mondo 2021 ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 Ha parlato, in questi minuti, anche Wout Van Aert, il quale ha dichiarato che il suo piano, per oggi, è partire forte sin da subito. 14.55 Mathieu van der, durante un’intervista rilasciata pochi istanti fa, ha dichiarato che la sabbia, oggi, gli piace di più rispetto a ieri poiché è più facile da percorrere in bici. 14.50 Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport, la gara degli uomini Elite deidiinizierà tra venti minuti. La cronaca della gara delle donne Elite – La cronaca della gara degli uomini U23 Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostradella prova riservata agli uomini Elite dei Campionati del Mondo...

