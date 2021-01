Il Napoli ha battuto il Parma 2-0 ed è quarto. Altre buone notizie non ce ne sono (Di domenica 31 gennaio 2021) Napoli-Parma non è stata una partita che passerà alla storia del calcio né tantomeno alla storia degli azzurri. Di quest’incontro ci prendiamo il meglio: ossia la vittoria: 2-0. Che è l’unica buona notizia della serata. Conquistati tre punti importanti che hanno riportato il Napoli al quarto posto, in condominio con Lazio e Roma (che deve ancora giocare). Con un punto di vantaggio sull’Atalanta. La corsa alla Champions si ferma ai bergamaschi. Non vogliamo considerare la partita un test sulla condizione psico-fisica della squadra di Gattuso. Preferiamo non farlo, altrimenti non potremmo parlare di test superato. Il Parma è una delle squadre più malandate della Serie A. Una formazione che rischia seriamente la retrocessione, almeno nella versione esibita questa sera a Fuorigrotta. Con un attacco ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 gennaio 2021)non è stata una partita che passerà alla storia del calcio né tantomeno alla storia degli azzurri. Di quest’incontro ci prendiamo il meglio: ossia la vittoria: 2-0. Che è l’unica buona notizia della serata. Conquistati tre punti importanti che hanno riportato ilalposto, in condominio con Lazio e Roma (che deve ancora giocare). Con un punto di vantaggio sull’Atalanta. La corsa alla Champions si ferma ai bergamaschi. Non vogliamo considerare la partita un test sulla condizione psico-fisica della squadra di Gattuso. Preferiamo non farlo, altrimenti non potremmo parlare di test superato. Ilè una delle squadre più malandate della Serie A. Una formazione che rischia seriamente la retrocessione, almeno nella versione esibita questa sera a Fuorigrotta. Con un attacco ...

