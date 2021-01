Il compagno la picchia per l’ennesima volta | lei chiama il 112 e lo fa arrestare

(Di domenica 31 gennaio 2021) In manette un catanese 56enne arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, la compagna hato il 112 dopo l’ultima aggressione Poteva essere un nuovo caso di femminicidio invece la vicenda è finita bene e l’uomo è stato arrestato dopo che la stessa compagna hato il 112. Per l’uomo, un catanese di 56 L'articolo proviene da YesLife.it.

Lui la picchia, lei chiama il 112 e lo fa arrestare. Manette per un catanese di 56 anni arrestato per ... La vittima stava ancora in quel momento cercando di difendersi dal compagno. La donna ha riferito ...L'anno scorso la donna, nostante le intemperanze del compagno, aveva interrotto la relazione amorosa, ma quest'ultimo si era presentato sul suo luogo di lavoro implorandola e convincendola di ...Sono stati i carabinieri prontamente intervenuti dopo la sua chiamata a trarre in salvo la donna di 50 anni vittima dell'ennesima aggressione ...