(Di domenica 31 gennaio 2021) In principio fu il Pakistan. Se ci fosse ancora qualcuno capace di affermare cheè uno sprovveduto, un giocatore d’azzardo, un improvvisato, non solo si sbaglia ma ha la memoria corta. Lodi gioco, in realtà, è sempre lo stesso. Un vero e proprio deja vu.Puntualmente un anno fa, a febbraio, (ricordo l’episodio perché ero ospite della trasmissione di Lilli Gruber dove fu commentato l’evento) aveva acceso la miccia deflagrante contro Bonafede, sulla prescrizione, ma anche allora era solo (o davvero) questo il motivo? Lanciata la bomba, scappava in Pakistan a “sciare” sulla morbida “neve”, in compagnia dell’Investitore Zia Chishti, guarda caso con il board della società con sede a Washington e che si interessa di intelligence artificiale applicata alle telecomunicazioni, oltre che con il top manager di Tim Federigo Rogoni.Ovvio che in ...

HuffPostItalia : Ieri pakistano, oggi saudita. È lo schema Renzi - CouchPotato7 : Continuo il mio unpopular opinion? Malgrado so che le camicie di tommaso costino un casino mi sembrano delle camici… -

Ultime Notizie dalla rete : Ieri pakistano

Corriere della Sera

In principio fu il Pakistan. Se ci fosse ancora qualcuno capace di affermare che Renzi è uno sprovveduto, un giocatore d'azzardo, un improvvisato, non solo si sbaglia ma ha la memoria corta. Lo schema ...... secondo l'articolo 295 C del Codice penale, cioè per "aver usato commenti dispregiativi ...dal personale e dai visitatori dell'ospedale fino a quando non sono arrivati Come riferitodall'...La madre di tutte le sue battaglie è il tentativo di sgretolare progetti di rifondazione a sinistra. A questo dobbiamo reagire ...GABICCE MARE Steve McCurry, fotografo statunitense noto al grande pubblico per aver realizzato nel 1984 il ritratto di Ragazza afgana, la copertina più famosa di tutti i tempi, sarà ...