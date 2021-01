I 10 numeri del Lotto più frequenti di Febbraio 2021 (Di domenica 31 gennaio 2021) I 10 numeri del Lotto più frequenti di Febbraio aggiornati al 2021, su ogni singola ruota del Lotto. , la ricerca statistica aggiornata all’anno in corso, evidenziano in assoluto su Tutte le ruote, i seguenti numeri: 90 su FIRENZE è uscito 43 volte81 su ROMA è uscito 43 volte51 su TORINO è uscito 43 volte Questa speciale analisi statistica è stata elaborata a partire dal 1939 e solo nel mese di Febbraio, in queste classifiche si riportano i primi 10 numeri più frequenti di ogni singola ruota e la frequenza di sortita. Con i 10 numeri più frequenti, possiamo impostare le nostre ambate su ogni ruota, oppure giocare tutta la lunghetta per le sorti di ambo e terno per tutto il ... Leggi su gigilotto (Di domenica 31 gennaio 2021) I 10delpiùdiaggiornati al, su ogni singola ruota del. , la ricerca statistica aggiornata all’anno in corso, evidenziano in assoluto su Tutte le ruote, i seguenti: 90 su FIRENZE è uscito 43 volte81 su ROMA è uscito 43 volte51 su TORINO è uscito 43 volte Questa speciale analisi statistica è stata elaborata a partire dal 1939 e solo nel mese di, in queste classifiche si riportano i primi 10piùdi ogni singola ruota e la frequenza di sortita. Con i 10più, possiamo impostare le nostre ambate su ogni ruota, oppure giocare tutta la lunghetta per le sorti di ambo e terno per tutto il ...

