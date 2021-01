Fonseca: “Non è vero che ho chiesto le scuse di Dzeko. La valigia? Non l’ho fatta” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Intervistato da Sky Sport, Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha commentato la querelle con Dzeko e se si fosse mai sentito con la valigia pronta: “Gli allenatori devono avere sempre la valigia pronta, la nostra vita è così. Io non l’ho fatta: sono sempre stato tranquillo e concentrato sul lavoro. Dzeko? La cosa più importante è stata vedere la reazione dopo lo Spezia. Questa è una vittoria da spirito di squadra, ci stiamo credendo e lavorando insieme. Avremo poi possibilità di parlare ma la cosa che conta ora è valutare come hanno giocato oggi i ragazzi. Ho chiesto le sue scuse? Non è vero!”. Foto: Sito Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 febbraio 2021) Intervistato da Sky Sport, Paulo, tecnico della Roma, ha commentato la querelle cone se si fosse mai sentito con lapronta: “Gli allenatori devono avere sempre lapronta, la nostra vita è così. Io non: sono sempre stato tranquillo e concentrato sul lavoro.? La cosa più importante è stata vedere la reazione dopo lo Spezia. Questa è una vittoria da spirito di squadra, ci stiamo credendo e lavorando insieme. Avremo poi possibilità di parlare ma la cosa che conta ora è valutare come hanno giocato oggi i ragazzi. Hole sue? Non è!”. Foto: Sito Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

pisto_gol : Il Napoli batte 2:0 un buon Parma, Gattuso che non si sente tutelato da ADL,e la Roma, che tra Fonseca e Dzeko sceg… - Sport_Mediaset : #Roma, #Fonseca: 'Non ho preteso le scuse di #Dzeko, non dipendiamo da lui'. Il tecnico giallorosso: 'I valori mora… - Gazzetta_it : #Fonseca: '#Dzeko? La Roma non dipende da un solo giocatore' - CorSport : ?? #Fonseca: 'Non ho preteso le scuse da #Dzeko, ma la #Roma non dipende da lui' ?? - Asroma123456789 : @AntiJournalT Mangiante che va fuori dalla casa di Dzeko dicendo che bisogna fare un passo indietro e Fonseca non d… -