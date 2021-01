Flash News del 31 Gennaio 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 31 gennaio 2021) Oggi è il secondo giorno di consultazioni per il Presidente della Camera, Roberto Fico. Nella mattinata l’incontro con gruppi misti, autonomia e responsabili. PD, 5 Stelle e LeU offrono il pieno sostegno a Conte. Zingaretti sottolinea “serve un patto di fine Legislatura“. Renzi insiste per un programma scritto prima del nome. Salvini è critico sul mandato di esplorazione a Fico. Il Presidente della Camera dovrà riferire al Capo dello Stato entro martedì; Tra polemiche e ritardi prosegue la campagna di immunizzazione in Italia. Sono quasi 560.000 i richiami già effettuati. In arrivo oggi 66.000 dosi del vaccino Moderna. Ieri il via libera dell’Agenzia Italiana del Farmaco ad AstraZeneca, ma con limitazioni per gli over 55; La curva dei contagi è in leggero calo: i nuovi casi sono 12.715, a fronte di quasi 300.000 tamponi. Diminuiscono anche i ricoveri con circa 300 pazienti in meno ...