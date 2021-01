Firenze, padre 13enne picchiata: «Mia figlia si vergogna, ma dovrebbero vergognarsi loro» (Di domenica 31 gennaio 2021) Il padre della ragazzina picchiata nel parco di San Donato si sfoga: «Mia figlia da una settimana ha crisi di pianto. Ha paura di tornare a scuola, di essere derisa. Si vergogna, quando dovrebbero essere loro a vergognarsi». Intervistato da La Nazione l'uomo parla della figlia aggredita da sette ragazzi coetanei che hanno postato il video sui social Leggi su firenzepost (Di domenica 31 gennaio 2021) Ildella ragazzinanel parco di San Donato si sfoga: «Miada una settimana ha crisi di pianto. Ha paura di tornare a scuola, di essere derisa. Si, quandoesserersi». Intervistato da La Nazione l'uomo parla dellaaggredita da sette ragazzi coetanei che hanno postato il video sui social

La vittima è una 13enne che frequenta una scuola media di Firenze, già presa di mira più volte dalla stessa studentessa, che è solo di un anno più grande di ... in sette contro una - commenta il padre ...

Aggredita e filmata durante le violenze, una 13enne di Firenze è finita in ospedale con 7 giorni di prognosi, mentre le immagini circolavano già sui social. ha dichiarato disperato il padre della ...

