Elfyn Evans: "per vincere devo essere aggressivo" (Di domenica 31 gennaio 2021) Il pilota del team Toyota World Rally Championship Elfyn Evans ha affermato che un approccio basato sulla gestione dei risultati non è quello giusto per vincere il titolo WRC 2021, nonostante gli abbia quasi garantito la gloria nel 2020. Col le vittorie in Svezia e Turchia ed una serie costante di punti il britannico stava per vincere il titolo lo scorso anno, salvo una caduta in una tappa del sabato del Rally di Monza che lo ha retrocesso al secondo posto in classifica alle spalle del compagno di squadra Sébastien Ogier. Elfyn Evans, quando la troppa prudenza ti fa perdere il passo Secondo il pilota Toyota essere troppo prudenti può provocare perdita di velocità, arrivando ad accusare un vantaggio importante già ad inizio stagione. "Già dal primo evento a ...

