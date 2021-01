Domenica In, Caterina Balivo e l’addio a Vieni da me: “Una scelta d’amore” (Di domenica 31 gennaio 2021) È una dei volti nuovi dell’edizione de Il Cantante Mascherato, che ha preso il via venerdì. Caterina Balivo, giudice dello show condotto da Milly Carlucci, è oggi ospite di Mara Venier nello studio di Domenica In. La conduttrice, nel corso della chiacchierata, svela la reale motivazione che l’ha spinta a lasciare Vieni da me, dopo lunghi anni di conduzione. Caterina Balivo a Domenica In La carriera televisiva di Caterina Balivo ha preso una piega diversa e sta facendo tappa in uno show di notevole successo. La conduttrice è attualmente giudice della nuova edizione de Il Cantante Mascherato ed è stata fortemente voluta da Milly Carlucci per ricoprire tale ruolo. L’allontanamento della Balivo dalla scena televisiva ha ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 31 gennaio 2021) È una dei volti nuovi dell’edizione de Il Cantante Mascherato, che ha preso il via venerdì., giudice dello show condotto da Milly Carlucci, è oggi ospite di Mara Venier nello studio diIn. La conduttrice, nel corso della chiacchierata, svela la reale motivazione che l’ha spinta a lasciareda me, dopo lunghi anni di conduzione.In La carriera televisiva diha preso una piega diversa e sta facendo tappa in uno show di notevole successo. La conduttrice è attualmente giudice della nuova edizione de Il Cantante Mascherato ed è stata fortemente voluta da Milly Carlucci per ricoprire tale ruolo. L’allontanamento delladalla scena televisiva ha ...

