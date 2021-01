Coronavirus, Miozzo (Cts): «Zona gialla non significa normalità. Con gli assembramenti la curva esplode» (Di domenica 31 gennaio 2021) Non usa mezzi termini il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo secondo cui bisogna «evitare assembramenti perché c’è il rischio assolutamente reale che la curva schizzi rapidamente verso numeri difficilmente gestibili». E lo dice non in un giorno a caso ma alla vigilia della Zona gialla per gran parte di Italia. Il timore è che per molti il passaggio alla fascia più “leggera” significhi «normalità», come è già accaduto in estate quando l’attenzione è calata e il Covid è tornato a circolare più forte di prima nei mesi successivi. L’incognita “varianti” A settembre scorso – spiega ancora Miozzo – «abbiamo visto la curva schizzare rapidamente verso numeri difficilmente gestibili» e «oggi quel rischio è ancora ... Leggi su open.online (Di domenica 31 gennaio 2021) Non usa mezzi termini il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostinosecondo cui bisogna «evitareperché c’è il rischio assolutamente reale che laschizzi rapidamente verso numeri difficilmente gestibili». E lo dice non in un giorno a caso ma alla vigilia dellaper gran parte di Italia. Il timore è che per molti il passaggio alla fascia più “leggera” significhi «», come è già accaduto in estate quando l’attenzione è calata e il Covid è tornato a circolare più forte di prima nei mesi successivi. L’incognita “varianti” A settembre scorso – spiega ancora– «abbiamo visto laschizzare rapidamente verso numeri difficilmente gestibili» e «oggi quel rischio è ancora ...

