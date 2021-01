Candida muore di parto a 39 anni. Non ce l’ha fatta neppure il piccolo Leon (Di domenica 31 gennaio 2021) Dramma in una clinica palermitana, una donna di 39 anni Candida Giammona è morta nella notte per colpa di alcune complicanze durante il parto. Purtroppo neppure per il figlio che portava in grembo c’è stato nulla da fare. Leon, secondo genito della coppia, è morto poco dopo. Dalle prime informazioni trapelate dalla clinica Candela sembrerebbe che la donna abbia avuto una coagulazione intervascolare disseminata (Cid). Sarebbe stata questa la complicanza sopraggiunta durante il parto, che avrebbe poi provocato anche la nascita in sofferenza del piccolo. Quella di Candida dunque non sarebbe stata una gravidanza a rischio. A fare completa chiarezza sarà comunque l’autopsia. “Ci hanno detto che l’utero era scoppiato. Ma perché non lo hanno asportato ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 31 gennaio 2021) Dramma in una clinica palermitana, una donna di 39Giammona è morta nella notte per colpa di alcune complicanze durante il. Purtroppoper il figlio che portava in grembo c’è stato nulla da fare., secondo genito della coppia, è morto poco dopo. Dalle prime informazioni trapelate dalla clinica Candela sembrerebbe che la donna abbia avuto una coagulazione intervascolare disseminata (Cid). Sarebbe stata questa la complicanza sopraggiunta durante il, che avrebbe poi provocato anche la nascita in sofferenza del. Quella didunque non sarebbe stata una gravidanza a rischio. A fare completa chiarezza sarà comunque l’autopsia. “Ci hanno detto che l’utero era scoppiato. Ma perché non lo hanno asportato ...

