Bettini | «O governo Conte o elezioni a giugno Renzi? Dica che vuole fare | serve un' intesa di ferro»

ricpuglisi : A mio parere ci vuole una discontinuità. @LegaSalvini e @FratellidItalia dovrebbero aprire rapidamente a una nuova… - fattoquotidiano : Governo, Orlando: “Senza Conte maggioranza più ampia? Non credo sia vero”. Bettini: “Cambiare premier indebolirebbe… - FedericoCaland4 : RT @francofontana43: Bettini: Patto con Conte premier o si andrà al voto a giugno. Il voto anticipato è una sciagura, ma un governo istituz… - StefaniaFalone : Intervista a Bettini: «O Conte o le elezioni. Renzi? Dica che vuole fare» - francofontana43 : Bettini: Patto con Conte premier o si andrà al voto a giugno. Il voto anticipato è una sciagura, ma un governo isti… -

Ora una cosa alla volta, prima proviamo a fare ilpolitico". Una parte del Pd, per esempio Goffredo, ipotizza il ritorno al voto. "È il solito spauracchio per terrorizzare qualche ...... nel mirino due ministri: ora discontinuità nelMa cosa vuole davvero Renzi? Conte fuori dai giochi Conte ter ancora favorito ma ilistituzionale fa un passo avanti: "Basta, ...G offredo Bettini, che cosa ha detto il Pd, prima a Mattarella e ieri a Fico? «Siamo disponibili a ricomporre la maggioranza di governo messa in crisi da Italia viva. E Conte deve guidarla. Occorre fa ...Il leader di Italia viva: «Va capito che governo sarà e chi lo guiderà, poi si decidono le nomine, anche di secondo livello. Le elezioni? Saranno nel 2023» Senatore Matteo Renzi, come è andato il coll ...