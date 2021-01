Alda d’Eusanio rischia la squalifica? Il commento di Enock: “schifo” (Di domenica 31 gennaio 2021) Questa edizione del Grande Fratello VIP 5 sarà ricordata per diversi aspetti. Per la resistenza e resilienza di quei concorrenti che da settembre a marzo sono stati capaci di non farsi squalificare e per la capacità di altri di finire nei guai dopo neppure poche ore all’interno della casa. Non sappiamo quale sarà il provvedimento preso su Alda d’Eusanio, sempre che provvedimento ci sarà, ma è evidente che proprio una come lei, sempre attenta alle parole e con una proprietà di linguaggio di un certo livello, la n word proprio, non se la doveva far scappare. E così dopo la rivolta sui social di chi chiede la squalifica, anche Enock, ex concorrente del GF VIP 5 che già aveva dovuto vivere i tormenti con la squalifica di Fausto Leali per lo stesso motivo ( ma nel caso del cantante c’erano ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 31 gennaio 2021) Questa edizione del Grande Fratello VIP 5 sarà ricordata per diversi aspetti. Per la resistenza e resilienza di quei concorrenti che da settembre a marzo sono stati capaci di non farsire e per la capacità di altri di finire nei guai dopo neppure poche ore all’interno della casa. Non sappiamo quale sarà il provvedimento preso su, sempre che provvedimento ci sarà, ma è evidente che proprio una come lei, sempre attenta alle parole e con una proprietà di linguaggio di un certo livello, la n word proprio, non se la doveva far scappare. E così dopo la rivolta sui social di chi chiede la, anche, ex concorrente del GF VIP 5 che già aveva dovuto vivere i tormenti con ladi Fausto Leali per lo stesso motivo ( ma nel caso del cantante c’erano ...

Roccoterzo : #rosmello Nuovo record per il #GFVip Alda D'Eusanio non ci mette manco 24ore per farsi squalificare 20 ore - infoitcultura : Alda D’Eusanio che combini? Dopo 24h potrebbe essere squalificata – VIDEO - infoitcultura : GFVip, Alda d’Eusanio a rischio squalifica: la parola incriminata - F3derica09 : RT @SimoGianlorenzi: Oh raga io ve lo dico subito: Alda D’eusanio NON è stata invitata al nostro matrimonio!?? #gfvip - Roberta77480847 : RT @Iperborea_: Alda D'Eusanio ha pronunciato la n word. Questo GF non s'ha più da fare #GFVIP -

