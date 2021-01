Vieri | “Per Pirlo ci vuole tempo Ibrahimovic uomo copertina del girone d’andata”

Leggi su sportface

(Di sabato 30 gennaio 2021) “? Ci. Anche se in Italia non c’è pazienza. Per sua fortuna è alla Juve, dove sanno aspettare, programmare, investire. A me le idee di Andrea piacciono molto. Juve diventata vulnerabile? Sento parlare di crisi, di centrocampo debole e altro. La verità è che spesso si giudica a vanvera, come se si fosse al bar. Dopo nove scudetti consecutivi ci sta anche di faticare e magari di non vincere. Detto questo, la rosa della Juve resta la più forte: non vinci per caso 3-0 a Barcellona per intenderci”. Queste le parole di Christianin un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera. “A proposito di Barça, da quantonon va in finale di Champions? Eppure ha Messi – ha aggiunto Bobo – Insomma, parlando di Juve a me piace evidenziare come stiano rinnovando la squadra senza ...