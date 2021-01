Via libera anche in Italia al vaccino AstraZeneca per tutte le fasce d’età. Ma Aifa raccomanda di usarlo sotto i 55 anni (Di sabato 30 gennaio 2021) Aifa ha dato il via libera. L’Agenzia del Farmaco Italiana ha dato l’ok al vaccino di AstraZeneca per tutte le fasce di età. Ci sono però delle raccomandazioni. La più importante è che si consiglia di usare il vaccino per pazienti che hanno meno di 55 anni. Al contrario di quanto deciso da Ema, che solo poche ore fa aveva autorizzato il vaccino di Oxford per tutti si soggetti dai 18 anni in su senza raccomandazioni, la linea seguita da Aifa è quella di fare attenzione alla scarsità di dati disponibili sugli over 55. L’invito alla somministrazione per fascia d’età, scongiurata dall’ente regolatore europeo, viene invece preferita ... Leggi su open.online (Di sabato 30 gennaio 2021)ha dato il via. L’Agenzia del Farmacona ha dato l’ok aldiperledi età. Ci sono però dellezioni. La più importante è che si consiglia di usare ilper pazienti che hanno meno di 55. Al contrario di quanto deciso da Ema, che solo poche ore fa aveva autorizzato ildi Oxford per tutti si soggetti dai 18in su senzazioni, la linea seguita daè quella di fare attenzione alla scarsità di dati disponibili sugli over 55. L’invito alla somministrazione per fascia, scongiurata dall’ente regolatore europeo, viene invece preferita ...

