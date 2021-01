Torino: condanna Appendino, sindaci protestano, vogliono sostanziale immunità. Firmano anche Nardella e Biffoni (Di sabato 30 gennaio 2021) Non chiediamo l'immunita' o l'impunita', chiediamo solo di liberare i sindaci dal peso di responsabilita' non proprie, dicono i primi cittadini firmatari dell'appello, chiedendo una riforma del Tuel Leggi su firenzepost (Di sabato 30 gennaio 2021) Non chiediamo l'immunita' o l'impunita', chiediamo solo di liberare idal peso di responsabilita' non proprie, dicono i primi cittadini firmatari dell'appello, chiedendo una riforma del Tuel

Lubiana Restaini, coordinatrice della Consulta dei piccoli Comuni dell'Anci Lazio interviene sui fatti di Torino di 3 anni fa che sono costati la condanna del sindaco Chiara Appendino. L'Anci ha promosso un appello sulla responsabilità dei sindaci. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il ...

14.48 Piazza S. Carlo, sindaci: rivedere norme Appello dei sindaci per sollecitare una revisione del Tuel (Testo unico degli enti locali), dopo la condanna della sindaca di Torino Appendino per i fatti di Piazza San Carlo. Lanciato dal presidente dell'Anci Decaro, l'appello non chiede "immunità o impunità"."Non dubitiamo del lavoro dei ...

La condanna della sindaca di Torino, Chiara Appendino, per i fatti di piazza San Carlo, ha provocato una reazione corale e immediata dei sindaci italiani: in 1.192 nello spazio di poche ore, hanno sot ...

"I Sindaci, afferma Lubiana Restaini dell'Anci Lazio, si sono visti ridurre i propri poteri e competenze, eppure continuano a pagare" ...

