Teatro Club Udine: “La vita al tempo del Covid” e “Ragazzi in piazza” (Di sabato 30 gennaio 2021) Un progetto didattico-educativo che, attraverso i testi scritti da vari autori e poeti sulle pandemiche avvenute nella storia, diventi uno strumento per individuare paradigmi utili a interpretare la situazione presente dell’emergenza legata al Covid19. Ma anche un percorso sulla memoria della Grande Guerra, in particolare riguardo gli aspetti culturali, sociali e politici del primo dopoguerra, dando gli strumenti per comprendere e considerare le conseguenze di conflitti del tempo presente. S’intitolano rispettivamente “La vita al tempo del Covid” e “Ragazzi in piazza” i nuovi progetti del Teatro Club Udine che, con il sostegno della Regione, prendono il via “con lo scopo – spiega il responsabile artistico Francesco ... Leggi su udine20 (Di sabato 30 gennaio 2021) Un progetto didattico-educativo che, attraverso i testi scritti da vari autori e poeti sulle pandemiche avvenute nella storia, diventi uno strumento per individuare paradigmi utili a interpretare la situazione presente dell’emergenza legata al19. Ma anche un percorso sulla memoria della Grande Guerra, in particolare riguardo gli aspetti culturali, sociali e politici del primo dopoguerra, dando gli strumenti per comprendere e considerare le conseguenze di conflitti delpresente. S’intitolano rispettivamente “Laaldel” e “in” i nuovi progetti delche, con il sostegno della Regione, prendono il via “con lo scopo – spiega il responsabile artistico Francesco ...

ViteAnto : RT @casamuseo3p: Inaugurato mini museo con gli oggetti del Beato Puglisi all'interno della garitta Falcone nel 28° Anniversario dell'inaugu… - casamuseo3p : Inaugurato mini museo con gli oggetti del Beato Puglisi all'interno della garitta Falcone nel 28° Anniversario dell… - ironicmoka : RT @Dile: Ce l’ho: Sanremo su Clubhouse. Ps. Club non è un teatro, house non è il genere musicale. - Dile : Ce l’ho: Sanremo su Clubhouse. Ps. Club non è un teatro, house non è il genere musicale. - FakeBusters13 : #25gennaio 1949 – All’ #Hollywood Athletic Club vengono presentati i primi #EmmyAwards #USA #UnitedStates… -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Club Teatro Club Udine per le scuole, dalla Grande Guerra al Covid

S'intitolano rispettivamente 'La vita al tempo del Covid' e 'Ragazzi in piazza' i nuovi progetti del Teatro Club Udine che, con il sostegno della Regione, prendono il via 'con lo scopo - spiega il ...

Italiani, in 233 al via a Forni Avoltri

Il Centro Federale situato in località Piani di Luzza sarà teatro nei prossimi due giorni dell'... che va a confermare l'elevata preparazione dei due Sci Club nel riuscire ad organizzare competizioni ...

00.00 / Teatro Club Udine per le scuole, dalla Grande Guerra al Covid Il Friuli Dalla Shoah all’inferno di Dante

di Sarah Esposito Sarà "L’inferno della memoria" ad accompagnare il pubblico del Teatro del Cielo di San Miniato nei mesi che ci separano dalla scena di piazza Duomo per il grande appuntamento di lugl ...

‘Teatro in piazza’ e palcoscenici naturali per far ripartire lo spettacolo dal vivo: «Regione, Comuni e Sovrintendenze tocca a voi»

di Fabrizio ‘Fofo’ Croce*Sembra utopistico parlare di spettacolo dal vivo con una pandemia ancora in corso, ma sarebbe giusto e lungimirante che Governo e amministrazioni locali cominciassero ad inter ...

S'intitolano rispettivamente 'La vita al tempo del Covid' e 'Ragazzi in piazza' i nuovi progetti delUdine che, con il sostegno della Regione, prendono il via 'con lo scopo - spiega il ...Il Centro Federale situato in località Piani di Luzza sarànei prossimi due giorni dell'... che va a confermare l'elevata preparazione dei due Scinel riuscire ad organizzare competizioni ...di Sarah Esposito Sarà "L’inferno della memoria" ad accompagnare il pubblico del Teatro del Cielo di San Miniato nei mesi che ci separano dalla scena di piazza Duomo per il grande appuntamento di lugl ...di Fabrizio ‘Fofo’ Croce*Sembra utopistico parlare di spettacolo dal vivo con una pandemia ancora in corso, ma sarebbe giusto e lungimirante che Governo e amministrazioni locali cominciassero ad inter ...