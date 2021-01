Sci alpino | Sofia Goggia | “Aver perso il podio non cambia niente Passo importante verso i Mondiali”

(Di sabato 30 gennaio 2021)si è dovuta accontentare del quarto posto nel superG di Garmisch beffata per soli 7 centesimi dalla canadese Marie-Michele Gagnon. A trionfare la dominatrice della specialità Lara Gut Behrami che si è imposta con 68 centesimi di vantaggio sulla norvegese Kajsa Vickhoff Lie. Ai microfoni di RaiSportsi è detta comunque soddisfatta della sua prestazione: “Mi sentivo di non poter esultare perchè 1” di distacco era tanto, ma alla fineilnon. La cosa piùera disputare una discreta gara e ci sono riuscita. Domani dovrò aggiungere qualcosa in più. L’avvicinamento a Cortina è fatto di diversi step e questo rappresenta un...

sole24ore : Tutto è pronto a Cortina per ospitare i Campionati del mondo di sci alpino - sole24ore : Tutto è pronto a Cortina per ospitare i Campionati del mondo di sci alpino - _Carabinieri_ : Torna sul podio Federica #Brignone! L’App. del Centro Sportivo #Carabinieri conquista il terzo posto nel Super Giga… - MirkoEfoglia : Risultati??:Sci Alpino?? CDM Garmisch????Super-G (F) 1°GUT-BEHRAMI Lara???? 2°LIE Kajsa Vickhoff???? +0.68 3°GAGNON Marie-… - ClaudioRoasio : @Quirinale l impresa storica di Federica Brignone la prima donna italiana a vincere la Coppa del Mondo di sci alpin… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Lara Gut - Behrami vince il Super - G di Garmisch - Partenkirchen . La svizzera si è imposta con il tempo di 1'15"70 davanti alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+0"68) e alla canadese Marie - Michele ...Da archiviare rapidamente, per Marta Bassino , il primo super - G del weekend di Garmisch, in Baviera. La portacolori dell'Esercito, al via con il pettorale 13, parte bene ma esce di scena a causa di ...Sofia Goggia si è dovuta accontentare del quarto posto nel superG di Garmisch beffata per soli 7 centesimi dalla canadese Marie-Michele Gagnon. A trionfare la dominatrice della specialità Lara Gut Beh ...La svizzera s'impone sulla pista tedesca davanti a Lie e alla canadese, che scalza in quarta posizione la bergamasca ...