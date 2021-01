Sci alpino, risultati e classifica super-G femminile Garmisch 30 gennaio 2021: vince Gut, Goggia quarta (Di sabato 30 gennaio 2021) Lara Gut-Behrami è vince il primo super-G di Garmisch-Partenkirchen, gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020/2021. La svizzera comanda la classifica fermando il cronometro in 1’15?70 davanti alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+0?68). Terzo crono per Sofia Goggia con un distacco di un secondo dalla testa. Undicesimo tempo invece per Federica Brignone (+1?33) che precede Elena Curtoni (12^). Laura Pirovano è 15^ con oltre un secondo e mezzo di ritardo, mentre Francesca Marsaglia risulta 21^. A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO I risultati della gara (in aggiornamento) 1° Gut-Behrami 2° Lie3° Goggia 4° Ledecka 5° Suter SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 gennaio 2021) Lara Gut-Behrami èil primo-G di-Partenkirchen, gara della Coppa del Mondo di sci2020/. La svizzera comanda lafermando il cronometro in 1’15?70 davanti alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+0?68). Terzo crono per Sofiacon un distacco di un secondo dalla testa. Undicesimo tempo invece per Federica Brignone (+1?33) che precede Elena Curtoni (12^). Laura Pirovano è 15^ con oltre un secondo e mezzo di ritardo, mentre Francesca Marsaglia risulta 21^. A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO Idella gara (in aggiornamento) 1° Gut-Behrami 2° Lie3°4° Ledecka 5° Suter SportFace.

