Sara Scaperrotta è incinta di Nicolò Zaniolo | ma la storia è finita e lui vorrebbe un’altra

(Di sabato 30 gennaio 2021)neanche un mese fa aveva ufficializzato lacon Madalina Ghenea, modella e attrice romena di 11 anni più grande. Il calciatore della Roma ha chiuso quindi la sua relazione con, che però sarebbe. A diffondere l’indiscrezione è stato ‘Oggi’, secondo cui l’ex di– lei classe ’98 – è in dolce attesa del talento giallorosso. La notizia è stata poi confermata dallo stesso centrocampista della Roma, che in un’intervista a ‘gazzetta.it’ ha raccontato la sua versione dei fatti: “Conera, quando mi ha detto della gravidanza le ho risposto che non ero pronto. Ho rispetto la sua scelta di proseguire, mi assumerò le mie responsabilità da padre”. ...

zazoomblog : Chi è Sara Scaperrotta l’ex fidanzata di Nicolò Zaniolo: il legame con Belen Rodriguez - #Scaperrotta #fidanzata… -

Ultime Notizie dalla rete : Sara Scaperrotta

è divenuta famosa in seguito alla relazione amorosa con Nicolò Zaniolo , calciatore della Roma e della nazionale italiana. La loro storia d'amore, abbastanza tormentata, è durata ...Zaniolo ha annunciato che la sua ex compagna,attende un bambino da lui. Ma che lui è impegnato con un'altra donna, la modella e attrice Madalina Ghenea . Quest'ultima però ha ...Nicolò Zaniolo, la famiglia è divisa: papà Igor e mamma Francesca non vivono insieme, lei tenta tutto per proteggere il figlio.Nicolò Zaniolo centrocampista della roma e della nazionale Italiana. Scopriamo insieme chi è: età, fidanzata, mamma, Sara e Madalina ...