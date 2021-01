Sampdoria | Audero non ci sta | «Contro la Juventus risultato eccessivo»

(Di sabato 30 gennaio 2021) Emil, portiere della, ha commentato al media ufficiale blucerchiato la sconfitta rimediatalaEmil, portiere della, ha commentato al media ufficiale blucerchiato la sconfitta rimediatala. PRESTAZIONE – «Abbiamo provato fino all’ultimo a pareggiarla, ma non siamo stati precisi e avremmo potuto osare qualcosa in più. Ilforse è un po’: eravamo sbilanciati alla fine. C’è di buono che abbiamo tentato di raggiungere il pari. Prendiamo le cose positive e guardiamo avanti». OCCASIONI – «A livello di occasioni qualcuna buona l’abbiamo avuta, abbiamo reagito bene. Al di là dei gol, l’occasione più nitida loro è stata un tiro dalla ...

sampdoria : ?? #SampJuve, #Audero: «Peccato, li avevamo limitati» ?? - sportli26181512 : Sampdoria, le pagelle di CM: Keita e Candreva anonimi, bene Yoshida: Sampdoria-Juventus 0-2 Audero...… - DiegoAmbrosin : Finisce 0-2 col gol di Ramsey al 90'.. Comunque una buona Samp...forse un po' poco coraggio ma Audero non ha fatto… - sampdoria : ?? I PERICOLO 40' - L'azione prosegue e ancora #Audero è bravo a chiudere lo specchio della porta a #Ronaldo, costr… - sampdoria : ?? | PARATA 39' - Gran botta di #Ronaldo da fuori area, #Audero con la punta delle dita alza sopra la traversa.… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Audero

Calcio News 24

Emil, portiere della, ha commentato al media ufficiale blucerchiato la sconfitta rimediata contro la Juventus... lo spagnolo mette in mezzo per l'accorrente Chiesa che non deve fare altro che spingere il pallone in rete battendoe portando i bianconeri avanti. Il gol subito non scuote la, i ...Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha commentato al media ufficiale blucerchiato la sconfitta rimediata contro la Juventus ...Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha commentato la sconfitta di questa sera della sua squadra contro la Juventus 2-0.