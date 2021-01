Roberta Termali: “Fu Capello a segnalarmi a Berlusconi. Zenga lasciò la moglie, il pubblico…” (Di sabato 30 gennaio 2021) "Siamo separati da 24 anni e non ci sentiamo da tantissimo. È passata una vita, entrambi siamo andati avanti per la nostra strada". Con queste parole Roberta Termali si è raccontata in un'intervista al Fatto Quotidiano, in un momento in cui la sua vita privata è molto sotto ai riflettori. Roberta racconta della sua carriera in tv finita troppo presto per colpa della sua timidezza. Senza rimpianti perché poi è arrivata la maternità. In tv grazie a Fabio Capello: "All’epoca lui era l’allenatore della primavera del Milano. Mi vide a una sfilata di moda alla Fiera di Milano e mi disse: «Perché non chiami la mia amica Gianna Tani?». Lei era la capo casting dell’allora Fininvest. La chiamai e mi prese sotto la sua ala, così come fece poco dopo la produttrice Fatma Ruffini, due donne chiave nello sviluppo delle reti di ... Leggi su golssip (Di sabato 30 gennaio 2021) "Siamo separati da 24 anni e non ci sentiamo da tantissimo. È passata una vita, entrambi siamo andati avanti per la nostra strada". Con queste parolesi è raccontata in un'intervista al Fatto Quotidiano, in un momento in cui la sua vita privata è molto sotto ai riflettori.racconta della sua carriera in tv finita troppo presto per colpa della sua timidezza. Senza rimpianti perché poi è arrivata la maternità. In tv grazie a Fabio: "All’epoca lui era l’allenatore della primavera del Milano. Mi vide a una sfilata di moda alla Fiera di Milano e mi disse: «Perché non chiami la mia amica Gianna Tani?». Lei era la capo casting dell’allora Fininvest. La chiamai e mi prese sotto la sua ala, così come fece poco dopo la produttrice Fatma Ruffini, due donne chiave nello sviluppo delle reti di ...

