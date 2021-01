Renzi pone le condizioni | «Governo politico ma non ad ogni costo» E chiede un programma scritto | il Mes e la testa di Arcuri – La diretta

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Renzi non pone veti espliciti… - pier71432790 : RT @RisatoNicola: @MarceVann @DiVoghera @carlakak @marioerdrago @DMALAGIGI2 Che poi nessuno si pone il problema dei consensi. Un #ConteTer… - MarceVann : RT @RisatoNicola: @MarceVann @DiVoghera @carlakak @marioerdrago @DMALAGIGI2 Che poi nessuno si pone il problema dei consensi. Un #ConteTer… - RisatoNicola : @MarceVann @DiVoghera @carlakak @marioerdrago @DMALAGIGI2 Che poi nessuno si pone il problema dei consensi. Un… - andreatamponi : @edoventu97 Bisogna che Fico incontri Renzi per conoscere quali vincoli pone e su cosa si può negoziare. Oggi Fico… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi pone

...ha manifestato intendere tutta la sua disapprovazione verso una possibile nuova intesa con. ... C'è, però, un dettaglio su cuil'accento Bruno Vespa e riguarda il fatto che senza Italia Viva è ...Un identikit che nel contempoun enigma a: ti puoi fidare di uno Zelig, capace di interpretare dieci personaggi in commedia? Di uno che due giorni fa brandiva un coltello e ora ti porge la ...«Innanzitutto abbiamo posto l'esigenza che si lavori a un cronoprogramma dettagliato ... con senatori che minacciano di non voler votare una riedizione dell'alleanza con Renzi e con Alessandro Di ...La telefonata a Renzi rivela le difficoltà del premier, appeso ormai a una flebile chance. La via del mandato esplorativo, le insidie dentro M5s e il "non detto" del Pd ...