Osti su Quagliarella: “Rinnovo? Non vedo il suo futuro lontano da noi” (Di sabato 30 gennaio 2021) Il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti, intercettato da Sky Sport prima della sfida con la Juventus, ha fatto il punto sul Rinnovo di Fabio Quagliarella. Questo il suo pensiero sull’attaccante che nelle prime settimane di mercato era stato avvicinato ai bianconeri: “Non vedo un futuro di Quagliarella senza la maglia della Samp addosso, per noi è importantissimo. E’ arrivato 4 anni fa e ha fatto tantissimo, ha fatto grandi cose con noi e mi auguro possa restare”. Foto: sito Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 30 gennaio 2021) Il direttore sportivo della Sampdoria Carlo, intercettato da Sky Sport prima della sfida con la Juventus, ha fatto il punto suldi Fabio. Questo il suo pensiero sull’attaccante che nelle prime settimane di mercato era stato avvicinato ai bianconeri: “Nonundisenza la maglia della Samp addosso, per noi è importantissimo. E’ arrivato 4 anni fa e ha fatto tantissimo, ha fatto grandi cose con noi e mi auguro possa restare”. Foto: sito Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

petrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Osti: 'Non vedo il futuro di Quagliarella senza questa maglia, ha fatto grandi cose' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Osti: 'Non vedo il futuro di Quagliarella senza questa maglia, ha fatto grandi cose' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Osti: 'Non vedo il futuro di Quagliarella senza questa maglia, ha fatto grandi cose' - napolimagazine : SAMPDORIA - Osti: 'Non vedo il futuro di Quagliarella senza questa maglia, ha fatto grandi cose' - apetrazzuolo : SAMPDORIA - Osti: 'Non vedo il futuro di Quagliarella senza questa maglia, ha fatto grandi cose' -