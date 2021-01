Milan, l’ex Mirabelli non ci crede: “Scudetto ai rossoneri? La vedo difficile…” (Di sabato 30 gennaio 2021) Massimiliano Mirabelli non crede nello Scudetto del Milan. L'ex direttore sportivo rossonero, in attesa di un nuovo incarico, ha parlato a TMW delle vicende calde del calcio italiano con particolare riferimento al mercato ma anche alla corsa per il Tricolore.Mirabelli: mercato e Scudettocaption id="attachment 558275" align="alignnone" width="678" Mirabelli (getty images)/captionParte dal calciomercato e dalle possibili trattative calde delle ultime ore: "Dzeko e Sanchez? Sono due grandi giocatori. Ma la Roma con Dzeko avrebbe perso tanto. A beneficiarne sarebbe stata l’Inter anche perché avrebbe tolto un pezzo importante ai giallorossi". E ancora sul mercato: "Penso sia andato tutto secondo i piani. Un mercato molle per tanti motivi. Non lo ricorderemo a lungo. Questo ... Leggi su itasportpress (Di sabato 30 gennaio 2021) Massimilianononnellodel. L'ex direttore sportivo rossonero, in attesa di un nuovo incarico, ha parlato a TMW delle vicende calde del calcio italiano con particolare riferimento al mercato ma anche alla corsa per il Tricolore.: mercato ecaption id="attachment 558275" align="alignnone" width="678"(getty images)/captionParte dal calciomercato e dalle possibili trattative calde delle ultime ore: "Dzeko e Sanchez? Sono due grandi giocatori. Ma la Roma con Dzeko avrebbe perso tanto. A beneficiarne sarebbe stata l’Inter anche perché avrebbe tolto un pezzo importante ai giallorossi". E ancora sul mercato: "Penso sia andato tutto secondo i piani. Un mercato molle per tanti motivi. Non lo ricorderemo a lungo. Questo ...

