LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch in DIRETTA: Sofia Goggia vicina al podio, dominio Gut-Behrami (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DALLE ORE 09.30 E DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPER-G DI Garmisch 11.52 Fantastica Christine Scheyer!!!!!! L’austriaca chiude quarta a 1”16 dalla leader. Pericolo scampato per Goggia. 11.50 Chiuda 18ma la transalpina Laura Gauche a 2”12 da Gut. 11.48 Una Pirovano da podio per 3/4 di gara, poi nel finale ha lasciato 7 decimi. E’ 14ma a 1?66, una buona gara. 11.47 La tedesca Weidle è 17ma a 2?15. Tocca a Laura Pirovano, che punta alla top15. 11.45 La giovane svizzera Jasmina Suter è 15ma a 1?82. 11.44 Petra Vlhova si è difesa anche oggi: la slovacca è ottava a 1?27. Al momento, se la gara finisse così, sarebbe sempre in vetta alla classifica generale, ma con appena 68 punti di ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM MASCHILE DALLE ORE 09.30 E DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPER-G DI11.52 Fantastica Christine Scheyer!!!!!! L’austriaca chiude quarta a 1”16 dalla leader. Pericolo scampato per. 11.50 Chiuda 18ma la transalpina Laura Gauche a 2”12 da Gut. 11.48 Una Pirovano daper 3/4 di gara, poi nel finale ha lasciato 7 decimi. E’ 14ma a 1?66, una buona gara. 11.47 La tedesca Weidle è 17ma a 2?15. Tocca a Laura Pirovano, che punta alla top15. 11.45 La giovane svizzera Jasmina Suter è 15ma a 1?82. 11.44 Petra Vlhova si è difesa anche oggi: la slovacca è ottava a 1?27. Al momento, se la gara finisse così, sarebbe sempre in vetta alla classifica generale, ma con appena 68 punti di ...

