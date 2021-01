(Di sabato 30 gennaio 2021)O (ITALPRESS) – L'risponde ai successi die Juventus e si proietta verso la semifinale di Coppa Italia contro i bianconeri nelle migliori condizioni psicologiche possibili. La squadra di Conteildi Inzaghi per 4-0 e si porta a 44 punti in classifica. La novità a San Siro riguarda la quinta titolarità stagionale in campionato di Christian Eriksen, eroe del derby di Coppa Italia contro il. Ed è sempre da una punizione dell'ex Tottenham che nasce il gol dell'1-0: Eriksen crossa al centro da calcio piazzato e la palla carambola in porta grazie alla sfortunata deviazione di Improta. Conte che in conferenza aveva avvisato Eriksen (“Vogliamo che il suo contributo non sia limitato ai calci da fermo”) può essere soddisfatto del primo tempo del danese ...

RadioRadioWeb : 'Inter efficace nella fase finale, con la partecipazione della squadra di Inzaghi molto pigra e leziosa. Si dovrebb… - Italpress : Inter travolge il Benevento e tiene il passo del Milan - CorriereCitta : L’Inter travolge il Benevento e tiene il passo del Milan - rickyjames87 : Grande prova di forza dell’Inter che travolge il povero Benevento, l’Inter propone il miglior gioco d’Italia e ha i… - vincyws : RT @fcin1908it: Serie A, l'Inter si diverte e travolge il Benevento: 4-0 a San Siro e risposta convincente a Juve e Milan. Decidono un'auto… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter travolge

Non sarà stata una gita a San Siro, ma il Benevento non lascia affatto il segno. Passa facile l'che, dopo i cinque rifilati all'andata,i giallorossi con altri quattro gol e una partita mai in bilico. Una gara che parte subito in salita per la squadra di Inzaghi, già sotto dopo ...Serata impegnativa per l'arbitro Pasqua in- Benevento . Sin dai primi minuti di gioco. In apertura di partita, grandi proteste da parte ...nerazzurro entra in maniera scomposta el'...MILANO (ITALPRESS) – L’Inter risponde ai successi di Milan e Juventus e si proietta verso la semifinale di Coppa Italia contro i ...Nerazzurri liquidano 4-0 la squadra di Inzaghi: l'argentino torna al gol, il belga fa doppietta. Conte resta in scia al Milan.