India | riforma agraria senza le donne

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 30 gennaio 2021): continuano le proteste degli agricoltori per latra cavalli, trattori contro le forze dell’ordine e sbarramenti improvvisati. Da settimane i contadini stanno manifestando a Nuova Delhi contro la nuovadel governo di Narendra Modi. Laprevede la fine delle tutele sui prezzi e la corrosione del sistema dei mercati (in hindi mandi).la gestione del governo i contadini temono l’ingresso dell’industria privata in un settore già fortemente penalizzato dalla mala distribuzione delle terre. “Smettila di saccheggiare la terra degli agricoltori” Stop looting – Photo Credits: web: aumenta la povertà? La Rivoluzione Verde non ha portato benefici alla popolazione quanto invece ha fatto con il governo centrale. La ...