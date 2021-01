iMac 2021 | nuovo design modelli da 24 e 32?

(Di sabato 30 gennaio 2021) Grosse novità in arrivo per i prossimicon Apple Silicon con due varianti da 24 e 32”,rinnovato e sblocco con Face ID L’arrivo dei nuovi MacBook Pro 13, MacBook Air e Mac mini con SoC M1 basati su architettura ARM ha stravolto il mercato. I nuovi Apple Silicon rilanciano infatti i Mac con prestazioni e autonomia tali da demolire i suoi predecessori con CPU Intel. Sulla base degli ottimi risultati ottenuti, Apple sarebbe quindi pronta a introdurre la nuova architettura anche sui suoidurante il. Le novità in arrivo sono tante, a partire da uncompletamente rinnovato.Da ormai 9 anni ildeiè ...

...E se sei interessato al solo 'pacchetto hardware' (per imparare a smontare i vari modelli die ... 849' per la versione 64 GB, 911' per il128 GB 29 GenSono attesi, lo ricordiamo, sia nuovi( con un nuovo design e chip Apple Silicon ), sia nuovi iPad ( incluso l'Air di nuova generazione e l'iPad Pro). Per il primo trimestre fiscale del ...Grosse novità in arrivo per i prossimi iMac 2021 con Apple Silicon con due varianti da 24 e 32”, design rinnovato e sblocco con Face ID L’arrivo dei nuovi MacBook Pro 13, MacBook Air e Mac mini con ...Siamo pronti per parlare di quelle che potrebbero essere le prossime macchine in arrivo, o meglio: iMac e Macbook Pro 14” e 16”.