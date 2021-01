Il Bayern prima soffre poi dilaga con l'Hoffenheim. E vola a +10 sul Lipsia (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Bayern vince e dilaga, ma mostra ancora qualche punto debole. I bavaresi battono 4 - 1 l'Hoffenheim (gol di Boateng al 32', Müller al 43', Kramaric al 44', Lewandowski al 57' e Gnabry al 63'), ma ... Leggi su gazzetta (Di sabato 30 gennaio 2021) Ilvince e, ma mostra ancora qualche punto debole. I bavaresi battono 4 - 1 l'(gol di Boateng al 32', Müller al 43', Kramaric al 44', Lewandowski al 57' e Gnabry al 63'), ma ...

ETGazzetta : Il #BayernMonaco prima soffre poi dilaga con #Hoffenheim. E vola a +10 sul #Lipsia