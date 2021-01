Grandi manovre a Milano. Contatto Pinto-Allegri, sfuma lo scambio Dzeko-Sanchez (Di sabato 30 gennaio 2021) Ultimi giorni di mercato, Pinto a Milano incrocia Allegri, intanto sfuma lo scambio Dzeko – Sanchez per questioni economiche: ballano 3 milioni di ingaggi L’ultimo venerdì prima della chiusura del calciomercato regala un pomeriggio ad alta tensione, sull’asse Milano – Roma. Scaldato dal Contatto Tiago Pinto – Allegri, pizzicati fuori dal’Hotel Principe di Savoia, mentre a Roma si parla da settimane di un avvicendamento in panchina, proprio con l’ex allenatore juventino al posto di Fonseca. Una coincidenza quanto meno suggestiva, smorzata dal dg giallorosso con un secco «». L’altro fronte, ancora più caldo, riguarda Edin Dzeko, ormai fuori rosa e in rotta proprio con Fonseca. «Ne ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Ultimi giorni di mercato,incrocia, intantoloper questioni economiche: ballano 3 milioni di ingaggi L’ultimo venerdì prima della chiusura del calciomercato regala un pomeriggio ad alta tensione, sull’asse– Roma. Scaldato dalTiago, pizzicati fuori dal’Hotel Principe di Savoia, mentre a Roma si parla da settimane di un avvicendamento in panchina, proprio con l’ex allenatore juventino al posto di Fonseca. Una coincidenza quanto meno suggestiva, smorzata dal dg giallorosso con un secco «». L’altro fronte, ancora più caldo, riguarda Edin, ormai fuori rosa e in rotta proprio con Fonseca. «Ne ...

