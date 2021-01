Grande Fratello Vip 5, 35^ Puntata: Le Lacrime Di Andrea Zenga! (Di sabato 30 gennaio 2021) Grande Fratello Vip 5, 35^ Puntata: discussioni, strategie e chiarimenti. Incontri inaspettati e belle sorprese per i vipponi di Alfonso Signorini. Non sono mancati colpi di scena, l’elezione del secondo finalista e le nuove attesissime nomination. Ecco che cosa è successo in questo nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5. Grande Fratello Vip 5, 35^ Puntata: Zenga piange dopo l’incontro con il padre, Pierpaolo finalista! La Puntata del Grande Fratello Vip 5 inizia subito con la discussione che ha animato la casa in questi giorni. Tommaso Zorzi non ha apprezzato la scelta di Giulia Salemi nell’eliminarlo dalla possibilità di arrivare in finale. Quella della ragazza è una strategia? La pensano così anche Dayane Mello e ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 30 gennaio 2021)Vip 5, 35^: discussioni, strategie e chiarimenti. Incontri inaspettati e belle sorprese per i vipponi di Alfonso Signorini. Non sono mancati colpi di scena, l’elezione del secondo finalista e le nuove attesissime nomination. Ecco che cosa è successo in questo nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5.Vip 5, 35^: Zenga piange dopo l’incontro con il padre, Pierpaolo finalista! LadelVip 5 inizia subito con la discussione che ha animato la casa in questi giorni. Tommaso Zorzi non ha apprezzato la scelta di Giulia Salemi nell’eliminarlo dalla possibilità di arrivare in finale. Quella della ragazza è una strategia? La pensano così anche Dayane Mello e ...

