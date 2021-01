GF Vip, Andrea Zenga in lacrime dopo il confronto con papà Walter: interviene Signorini (Di sabato 30 gennaio 2021) Si sapeva già da qualche giorno che nel corso della puntata di venerdì 29 gennaio Walter Zenga sarebbe entrato nella Casa del GF Vip per incontrare il figlio Andrea. C’era dunque molta attesa per l’incontro padre-figlio che non si parlavano da 14 anni. Spesso Zenga junior ha raccontato il difficile legame con suo papà e quanto lo faccia soffrire questo distacco ma chiaramente non sapeva lo avrebbe rivisto in diretta. “Mi hai fatto venire da Dubai, ho grande rispetto di te e di quello che pensi, ma la verità è quella che viene raccontata – ha esordito Walter – Tu dici che non hai ricordi di infanzia, ma io ce li ho. Io ero sempre in giro per il mondo, ma mi assumo le mie responsabilità. Io mi prendo e mie responsabilità e ti dico solo una cosa, quando esci da qua, io ti aspetto perché ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) Si sapeva già da qualche giorno che nel corso della puntata di venerdì 29 gennaiosarebbe entrato nella Casa del GF Vip per incontrare il figlio. C’era dunque molta attesa per l’incontro padre-figlio che non si parlavano da 14 anni. Spessojunior ha raccontato il difficile legame con suoe quanto lo faccia soffrire questo distacco ma chiaramente non sapeva lo avrebbe rivisto in diretta. “Mi hai fatto venire da Dubai, ho grande rispetto di te e di quello che pensi, ma la verità è quella che viene raccontata – ha esordito– Tu dici che non hai ricordi di infanzia, ma io ce li ho. Io ero sempre in giro per il mondo, ma mi assumo le mie responsabilità. Io mi prendo e mie responsabilità e ti dico solo una cosa, quando esci da qua, io ti aspetto perché ...

