GF Vip 5 | Andrea Zenga in lacrime dopo l’incontro col padre Walter | tensione alle stelle

(Di sabato 30 gennaio 2021) Ieri seraha incontrato nella casa del GFVip 5 suo, con il quale ha un rapporto altalenate fatto di scontri e allontanamenti continui.è un ragazzo dolce e sensibile e da quanto è un concorrente del reality non hai mai fatto segreto del suo rapporto complicato con il. L’ex calciatore ha deciso così di irrompere nella casa e di confrontarsi direttamente con suo figlio, cercando di chiarire la situazione tra loro. L’atteso faccia a faccia è avvenuto nel giardino della casa e i due uomini, guardandosi negli occhi, hanno potuto confessarsi ogni loro paura e timore. Un confronto profondo che ha scatenato una forte reazione in, il quale è scoppiato in un pianto liberatorio tra gli abbracci dei suoi coinquilini. Leggi anche ...

