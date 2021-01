Fermato per l’omicidio Tiziana Gentile, Gerardo Tarantino tenta il suicidio in carcere (Di sabato 30 gennaio 2021) . “La scorsa notte ha tentato il suicidio in cella. Poi è stato tratto in salvo da un agente di polizia penitenziaria”. È quanto dichiara all’ANSA, Michele Sodrio, legale difensore di Gerardo Tarantino, il 46enne Fermato con l’accusa di aver assassinato la 48enne Tiziana Gentile. Il delitto è avvenuto martedì nella casa della vittima a Orta Nova (Foggia). “La scorsa notte ha tentato il suicidio in cella. Poi è stato tratto in salvo da un agente di polizia penitenziaria”. È quanto dichiara all’ANSA, Michele Sodrio, legale difensore di Gerardo Tarantino, il 46enne Fermato con l’accusa di aver assassinato la 48enne Tiziana ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 30 gennaio 2021) . “La scorsa notte hato ilin cella. Poi è stato tratto in salvo da un agente di polizia penitenziaria”. È quanto dichiara all’ANSA, Michele Sodrio, legale difensore di, il 46ennecon l’accusa di aver assassinato la 48enne. Il delitto è avvenuto martedì nella casa della vittima a Orta Nova (Foggia). “La scorsa notte hato ilin cella. Poi è stato tratto in salvo da un agente di polizia penitenziaria”. È quanto dichiara all’ANSA, Michele Sodrio, legale difensore di, il 46ennecon l’accusa di aver assassinato la 48enne...

