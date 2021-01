Dramma nella serata di venerdì: auto si schianta contro albero, muore un 19enne (Di sabato 30 gennaio 2021) Dramma nella serata di venerdì 29 gennaio. Sull’Appia a Pontinia, nella serata di ieri – intorno alle 20, una Hyundai è uscita fuori strada, schiantandosi contro un albero – uno dei pini presenti sui bordi della strada. A perdere il controllo del mezzo un 19enne residente proprio a Pontinia, comune in provincia di Latina. Giacomo L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 30 gennaio 2021)di29 gennaio. Sull’Appia a Pontinia,di ieri – intorno alle 20, una Hyundai è uscita fuori strada,ndosiun– uno dei pini presenti sui bordi della strada. A perdere illlo del mezzo unresidente proprio a Pontinia, comune in provincia di Latina. Giacomo L'articolo NewNotizie.it.

