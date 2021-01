Daydreamer anticipazioni 2 febbraio 2021, Huma ostacola Can e Sanem (Di sabato 30 gennaio 2021) In questa puntata di Daydreamer di martedì 2 febbraio 2021 vediamo che Huma è decisa a rovinare la storia di Can e della Aydin, in quanto ritiene la giovane di basso livello sociale. Intanto Sanem prende la decisione definitiva di firmare il contratto con Yigit per il suo romanzo. Nel frattempo Osman è osannato dalle fans e Leyla sembra esserne gelosa, ma mente a se stessa in quanto si rende conto che il suo cuore batte solo per Emre e vorrebbe stare con lui. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… anticipazioni Daydreamer le ali del sogno: trame fino al 29 gennaio 2021, il rapimento di Sanem Can decide di dare ascolto al fratello e al suo cuore, per questo decide di rapire Sanem. Che cosa ne sarà? Can ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 30 gennaio 2021) In questa puntata didi martedì 2vediamo cheè decisa a rovinare la storia di Can e della Aydin, in quanto ritiene la giovane di basso livello sociale. Intantoprende la decisione definitiva di firmare il contratto con Yigit per il suo romanzo. Nel frattempo Osman è osannato dalle fans e Leyla sembra esserne gelosa, ma mente a se stessa in quanto si rende conto che il suo cuore batte solo per Emre e vorrebbe stare con lui. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…le ali del sogno: trame fino al 29 gennaio, il rapimento diCan decide di dare ascolto al fratello e al suo cuore, per questo decide di rapire. Che cosa ne sarà? Can ...

