Capo Plaza | «Chiedimi se sono real»

(Di sabato 30 gennaio 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 5 di Vanity Fair in edicola fino al 2 febbraio 2021 Siamo a gennaio ben più che inoltrato, ma sullo sfondo della nostra chiacchierata Zoom Capo Plaza tiene ancora l’albero di Natale addobbato. Per tutta la conversazione tiene il cappuccio della felpa ben calcato sulla testa e interpreta l’intervista come un freestyle, alcune risposte funzionano meglio se provate a rapparle, invece di leggerle. Capo Plaza è Luca D’Orso, 22 anni, da Salerno, un passato con qualche guaio giudiziario nemmeno troppo piccolo e abbastanza ambizione da illuminarci Milano, la città dove oggi vive. Luca fa la trap, perché è questo che fanno i ventenni ambiziosi in Italia. Plaza è il suo secondo album (20, il debutto, aveva avuto un successo stellare), un misto di ostentazione, vitalità e inquietudine, con diverse collaborazioni prestigiose, tra cui il suo amico Sfera Ebbasta.

Dal niente di «quattro panchine» è arrivato al successo internazionale. Mentre torna con il secondo album, l'artista racconta perché scappare dalla strada di Salerno è stata la scelta migliore ...