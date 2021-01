Bimbo muore a 9 anni per covid: i suoi polmoni si sono riempiti di liquido (Di sabato 30 gennaio 2021) Il piccolo JJ è morto in ospedale a soli 9 anni: i suoi polmoni si sono riempiti di liquido causando mancanza di ossigeno al cervello. Nella maggior parte dei casi il covid-19 non è letale per i bambini, tuttavia non si può escludere che il virus si evolva in modo devastante anche per i più L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 30 gennaio 2021) Il piccolo JJ è morto in ospedale a soli 9: isidicausando mancanza di ossigeno al cervello. Nella maggior parte dei casi il-19 non è letale per i bambini, tuttavia non si può escludere che il virus si evolva in modo devastante anche per i più L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

