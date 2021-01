Amici, scoppia una coppia famosa del talent | Lacrime e disperazione (Di sabato 30 gennaio 2021) Amici 20 coppia – solonotizie24Cominciano a scaldarsi gli animi nella scuola di Amici 20, e la prima coppia tra i banchi del programma sta già affrontando una profonda crisi. Stiamo parlando di Martina Miliddi e Aka7seven. Il ragazzo non ha reagito bene alla decisione presa dalla fidanzata scoppiando così in Lacrime. La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è caratterizzata da diversi momenti ad alta tenzione vissuti tra gli alunni del nuovo anno accademico. Nel corso delle ultime settimane, ad esempio, ha fatto parecchio discutere il caso legato alla giovane allieva Rosa il cui percorso iniziale ricorda quello di Agata Reale che, nel frattempo, ha avuto modo anche di far sentire la sua voce sui social dopo il litigio intercorso tra la Celentano ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 30 gennaio 2021)20– solonotizie24Cominciano a scaldarsi gli animi nella scuola di20, e la primatra i banchi del programma sta già affrontando una profonda crisi. Stiamo parlando di Martina Miliddi e Aka7seven. Il ragazzo non ha reagito bene alla decisione presa dalla fidanzatando così in. La nuova edizione didi Maria De Filippi è caratterizzata da diversi momenti ad alta tenzione vissuti tra gli alunni del nuovo anno accademico. Nel corso delle ultime settimane, ad esempio, ha fatto parecchio discutere il caso legato alla giovane allieva Rosa il cui percorso iniziale ricorda quello di Agata Reale che, nel frattempo, ha avuto modo anche di far sentire la sua voce sui social dopo il litigio intercorso tra la Celentano ...

